Аферист, которого отпустили полицейские Челябинска, поехал мошенничать в Златоуст

Полицейские из Челябинска отпустили интернет-мошенника, которые обманывал жителей на сайте бесплатных объявлений. Он воспользовался избранной мерой пресечения в виде обязательства о явке и продолжил похищать деньги путем мошенничества уже в Златоусте (Челябинская область). Его задержали местные правоохранители.

Златоусте сотрудниками уголовного розыска отдела МВД раскрыто мошенничество. Стражи порядка задержали подозреваемого.

«Оперативными сотрудниками установлено, что челябинец разместил объявление на сайте бесплатных объявлений о продаже запасных частей для автомобилей. Потерпевший сделал заказ и перечислил денежные средства на карту лжепродавца. Однако он воспользовался данными средствами в сумме 29 000 рублей по своему усмотрению, при этом не собираясь выполнять никаких обязательств перед заказчиком», - сообщила официальный сотрудника УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Примечательно то, что ранее этот молодой человек был задержан полицейскими Челябинска. В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, что на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже двигателя на автомашину иностранного производства. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о приобретении товара. Потенциальный продавец направил заказчику фиктивный договор купли-продажи и попросил произвести полную оплату товара. Мужчина перевел на указанный счет денежные средства в сумме 90 000 рублей, однако продавец заказ так и не направил и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции рекомендуют челябинцам перед заключением договора на оказание каких-либо услуг и работ заранее собирать информацию о подрядчике: отзывы в интернете, мнение знакомых, наличие сайта и актуальность информации, размещенной на нем.