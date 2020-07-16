Аферист «развел» челябинцев на треть миллиона рублей

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств. Под предлогом поставки стройматериалов они отдали ему порядка 300 тысяч рублей. В полицию с заявлениями обратились десять человек, но стражи порядка не исключают, что жертв афериста может быть значительно больше.

Схема обмана челябинцев была проста. Мужчина размещал в сети Интернет объявления о продаже строительных материалов, затем встречался с потенциальными покупателями и заключал с ними фиктивные договоры купли-продажи о доставки товара. При этом он брал с людей 50-ти процентную предоплату. После получения денег, мошенник переставал выходить на связи.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

«Сотрудниками оперативного подразделения отдела полиции «Ленинский» установлен и задержан ранее судимый местный житель. В настоящее время по установленным эпизодам его противоправной деятельности возбуждено семь уголовных дел, по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские напоминают, что в случае необходимости приобрести товар через социальную сеть необходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наложенным платежом, обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.

«В первую очередь необходимо обратить внимание на данные продавца, если указан минимум информации, включая только адрес электронной почты, следует предположить, что это может быть мошенник. Обязательно найдите отзывы о торговце и качестве его услуг. Лучше выбирать продавца, с которым можно встретиться и проверить товар лично. Слишком низкая цена товара также должна насторожить. И самое главное – никогда не оплачивайте товар до его получения», - говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления МВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Также стоит проверить отзывы и оставленные комментарии в группе и на странице продавца. Если несколько пользователей сети размещают сплошь хвалебные отзывы и рекомендации, то стоит просмотреть страницы этих пользователей, не являются ли они «фейковыми», есть ли у них на страницах личные фотографии, большое количество друзей. Данную информацию можно просмотреть и на странице продавца. Страница продавца должна быть активной, на ней регулярно должны размещаться личные фотографии, обновляться альбомы, должны быть сведения о месте учебы и работы, а в друзьях должны быть «живые» и активные пользователи. При любом сомнении откажитесь от приобретения товара со 100% предоплатой через соцсеть.

Стоит напомнить, что в последнее время также получают распространение мошенничества, совершенные в отношении пользователей сети Интернет, продающих товары на сайтах бесплатных объявлений. Продавцу поступает звонок от якобы покупателя. Мошенник под видом покупателя сообщает, что желает приобрести товар, но проживает в другом городе и предлагает оплатить товар путем перечисления денежных средств на карту продавца. Для этого он просит продавца назвать номер карты, владельца карты, срок действия карты, код на обратной стороне, а также сотовый номер привязанный к карте, либо по умолчанию использует номер, указанный в объявлении. После получения этих сведений мошенник использует данные о карте для оплаты покупок в сети Интернет.

«Другой вариант, когда на телефон продавца поступают коды от банка и мошенник просит сообщать их якобы для перевода денег, в этот момент мошенник подключает к телефону потерпевшего, либо к своему телефону услугу «Мобильный банк» и похищает деньги с карты. Третий вариант, когда мошенник, выступающий в роли «покупателя» предлагает продавцу пройти к банкомату и якобы произведя некоторые операции получить деньги, в трех указанных случаях мошенник похищает денежные средства продавца», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Если в отношении Вас совершено мошенничество, то необходимо об этом сразу сообщать в полицию. Это ускорит поиск преступников. Заявления принимаются круглосуточно.