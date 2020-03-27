Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку

Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) осуждены за хищение свыше 13,3 миллионов рублей у местных жителейпод видом деятельности финансовых организаций. Потерпевшими по уголовному делу проходили 68 человек.

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Установлено, что подсудимые с редкими для нашего региона фамилиями - Форекс и Гатала -, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств граждан, заключивших с КПК «Империал» договоры передачи личных сбережений, применяя разработанную схему деятельности ПО «Империал» под логотипом несуществующего КПК «Империал» по принципу финансовой пирамиды.

Они обманули 68 пайщиков, похитив у них 12 270 639 рублей.

Кроме того, подсудиыме похитили деньги 12 магнитогорцев, заключивших договоры софинансирования, как лично, так и посредством сотрудников ООО «ИнвестГрупш» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ». Сумму ушерба составила порядка одного миллиона рублей.

"Судом виновным назначено наказание в виде пяти и семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор не вступил в законную силу.