Аферисты «развели» челябинца на два миллиона рублей, а потом признались ему в этом

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Аферисты «развели» челябинца на два миллиона рублей, а потом признались ему в этом

Полицейские Челябинска ищут мошенников, которые заставили местного жителя взять кредитов на два миллиона рублей. После того, как мужчина перевел аферистам деньги, они позвонили ему и сказали, что его обманули.

В полицию Тракторазаводского района Челябинска обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка.

«Обратившись по имени и отчеству, мужчина сообщил челябинцу, что с его банковского счета произошел несанкционированный перевод денежных средств, причем суммы списания не назвал, а также осуществлена заявка на кредит в размере 1 500 000 рублей. Чтобы отменить данную операцию, звонивший настойчиво рекомендовал доверчивому мужчине проехать в отделение банка, подать запрос на получение этой же суммы, а после одобрения кредита, снять деньги и перевести их на абонентский номер, который ему продиктуют по телефону», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

После этого мужчина еще в трех банках взял кредиты на общую сумму 400 тысяч рублей и их также перевел мошенникам. О том, что он стал жертвой аферистов, мужчина узнал от самих аферистов, которые позвонили ему и признались, что это был обман.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Злоумышленников ищет полиция.

«Сотрудники полиции призывают не верить незнакомым людям, даже если они представляются работниками банковских организаций и обращаются к вам по имени и отчеству. Прежде, чем выполнить действия, которые вам диктует незнакомый человек, уточните информацию по номеру телефона горячей линии банка, указанному на обратной стороне карточки. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений», - говорит начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Петр Шевелев.

Если в отношении вас совершено мошенничество, то сразу звоните в полицию. Обращения принимаются круглосуточно.