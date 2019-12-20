Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей

Пенсионерка из Магнитогорска (Челябинская область) «купилась» на уловки мошенников, которые обещали ей компенсации за вложенные средства в акции МММ и выплаты от Центрального банка России. Старушка перевела аферистам порядка одного миллиона 300 тысяч рублей.

В полицию Магнитогорска обратилась 72-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Старушка рассказала, что в ноябре ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается компенсация в размере одного миллиона рублей за ранее вложенные деньги в акции МММ. Для получения данной суммы старушке нужно было перечислить 220 тысяч рублей в качестве процентов на счета, который ей продиктовал мошенник. Бабушка его требование выполнила.

Следующий звонок от аферистов на сотовый телефон пенсионерки раздался в декабре.

«Неизвестный сообщил женщине, что ей полагается выплата из Центрального банка в размере пять миллионов рублей, но для ее получения ей необходимо заплатить налог. Женщина перечислила неизвестному через почтовое отделение один миллион 84 тысячи рублей. При этом денежные средства потерпевшая перечисляла на счета лиц, фамилии и имена которых ей диктовал звонивший», - рассказала заместитель прокурора Правобережного района Магнитогорска Рим Сиргалин.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», чтобы расплатиться с мошенниками, бабушка продала квартиру.

О произошедшем узнал сын пенсионерки и они обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Инна Шемаева