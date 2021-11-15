Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег

Жители Советского и Курчатовского районов Челябинска перевели мошенникам, представлявшимся банковскими служащими, свыше двух миллионов рублей. Потерпевшими от действий аферистов стали четыре человека.

Во всех случаях мошенники звонили под видом сотрудников банков и сообщали, что произошел несанкционированный доступ к банковской карте. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо перевести их на «резервный счет» другого банка.

Стоит отметить, что зачастую мошенники просят установить на телефон потерпевших платежное приложение, чтобы привязать свою банковскую карту для последующего перевода денежных средств. Те челябинцы, у которых телефон не поддерживает такие функции, поддавшись влиянию злоумышленников, едут и покупают сотовые телефоны, чтобы установить на них необходимое приложение.

«В Курчатовском районе мужчина по указанию мошенников снял свои сбережения в сумме свыше 500 000 рублей, после чего поехал в салон сотовой связи, купил телефон стоимостью 14 000 рублей, установил на него требуемое приложение, привязал банковскую карту злоумышленников и через банкомат перечислил на нее снятые денежные средства», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данные противоправные деяния.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии». Если противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию», - сказал заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02.