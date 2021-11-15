15.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября
15.11.2021
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания
15.11.2021
Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами
15.11.2021
Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»
15.11.2021
Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег
15.11.2021
Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома
Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021