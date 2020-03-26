Алексей Текслер дал поручения по инциденту в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал первые поручения по инциденту в Магнитогорске.

Главе города Магнитогорск Сергею Бердникову поручено организовать работу по определению количества пострадавших, организации пунктов временного размещения людей, а также совместно с ГУ МВД по региону обеспечить охрану имущества граждан в пострадавшем доме. Всего был эвакуирован 31 человек из двух подъездов - седьмого и шестого - по адресу Доменщиков, 19. Выставлены наряды полиции, имущество охраняется.

«В близлежащей школе №36 организован штаб. Уже предварительно договорились с гостиницами. По мере необходимости все жители будут расселены», - заверил глава города.

Минздраву региона поставлена задача обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Министерству социальных отношений поручено оказать необходимые меры поддержки пострадавшим.

«В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи пострадавшим и семьям погибших», - уточнил Алексей Текслер.

О текущей ситуации в режиме онлайн главе региона докладывают руководитель главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и глава города Сергей Бердников