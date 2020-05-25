Автоледи из Магнитогорска отправила на тот свет собственного ребенка
В ДТП в Брединском районе (Челябинская область) по вине матери погиб 10-летней ребенок. Второй сын автоледи с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 37-летняя женщина, управляя автомобилем КИА РИО, не справилась с управлением и улетела в кювет.
В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй ребенок 15-ти лет, как и сама автоледи, получили травмы и были госпитализированы.
Установлено, что женщина-водитель имела за плечами пятилетний стаж вождения. За последний год трижды привлекалась к административной ответственности.
По факту аварии сейчас проводится проверка.
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