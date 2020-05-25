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Автоледи из Магнитогорска отправила на тот свет собственного ребенка

Происшествия
Сегодня, 15:15

В ДТП в Брединском районе (Челябинская область) по вине матери погиб 10-летней ребенок.  Второй сын автоледи с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 37-летняя женщина, управляя автомобилем КИА РИО, не справилась с управлением и улетела в кювет.

В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй ребенок 15-ти лет, как и сама автоледи, получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что женщина-водитель имела за плечами пятилетний стаж вождения. За последний год трижды привлекалась к административной ответственности.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

 

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Теги
ГИБДД
ДТП
Челябинск
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