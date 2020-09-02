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Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок

Происшествия
Сегодня, 14:06
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Автор: 
Инна Шемаева

Житель Челябинска обнаружил в почтовой посылке вместо кроссовок булыжники. После его обращения сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника. Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности Почты России.

 «Проверка показала, что задержанный мужчина работает водителем в одном из почтовых отделений Челябинска. Он похитил из почтовой посылки дорогостоящие кроссовки, положив в коробку вместо них два камня. Ущерб, причиненный владельцу посылки, превысил пять тысяч рублей. Спортивная обувь была обнаружена и изъята сотрудниками транспортной полиции из автомобиля подозреваемого», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

«Правонарушение было выявлено службой безопасности компании, собранные материалы переданы в правоохранительные органы, сотрудник отстранен от работы», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям
УФПС Челябинской области. Макрорегион УРАЛ Светлана Замятина.

 Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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