Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок

Житель Челябинска обнаружил в почтовой посылке вместо кроссовок булыжники. После его обращения сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника. Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности Почты России.

«Проверка показала, что задержанный мужчина работает водителем в одном из почтовых отделений Челябинска. Он похитил из почтовой посылки дорогостоящие кроссовки, положив в коробку вместо них два камня. Ущерб, причиненный владельцу посылки, превысил пять тысяч рублей. Спортивная обувь была обнаружена и изъята сотрудниками транспортной полиции из автомобиля подозреваемого», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

«Правонарушение было выявлено службой безопасности компании, собранные материалы переданы в правоохранительные органы, сотрудник отстранен от работы», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям

УФПС Челябинской области. Макрорегион УРАЛ Светлана Замятина.

Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».