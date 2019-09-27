Бандиты из Курганской области у челябинского таксиста иномарку

Таксист из Челябинска стал жертвой двух жителей Курганской области. Угрожая ножом, они забрали у него иномарку, чтобы покататься по городу.

В полицию Челябинска обратился 21-летний парень, который работает водителем такси. Он рассказал, что вез двух клиентов, которые стали угрожать ему ножом требовать ключи от его машины марки «Datsun». Испугавшись, что они его зарежут, таксист выполнил их требования.

В городе был введен план «Перехват». В ходе его проведения были задержаны подозреваемые в угоне автомобиля. Ими оказались двое жителей Курганской области, один из которых был ранее судим.

«Полицейскими установлено, что подозреваемые завладели автомашиной с целью передвижения по городу. Кроме того, один из задержанных, находившийся за управлением угнанного транспортного средства, был с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй подозреваемый находится под домашним арестом.