20.01.2022
Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню
20.01.2022
Исторический музей: по «Пушкинской карте» — к книжному сокровищу
19.01.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
19.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
19.01.2022
Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО
Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню
20.01.2022
Афера с земельными участками в Магнитогорске вылилась в уголовное дело
18.01.2022
Водителя из Магнитогорска зарезал уголовник
11.01.2022
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
11.01.2022
В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022