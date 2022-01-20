Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России предоставить подробный доклад об обстоятельствах, послуживших основанием для прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении учащегося кулинарного колледжа - Дениса Куценко, который был задержан в прошлом году в Челябинске после размещения в социальной сети информации о подготовке массового убийства.

Напомним, в сентябре челябинский студент кулинарного техникума в социальной сети анонсировал массовое убийство. Было возбуждено уголовное дело.

«Намерение Куценко совершить массовое убийство в ходе следствия не подтвердились, в связи с чем, уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 было прекращено. В отношении Куценко также было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в СК России.

В настоящее время это дело передано в суд для рассмотрения по существу.