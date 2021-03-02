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Безработная челябинка расплатись с таксистом сувенирной купюрой

Полицейские Челябинска задержали безработную местную жительницу, которая специально купила двухтысячную купюру «Банка приколов», чтобы расплатиться за поездку в такси. Такие услуги водителя ей могут обойтись «презентом» в виде четырех лет лишения свободы.

Как выяснили полицейские, женщина приобрела двухтысячную купюру «Банка приколов», которой впоследствии расплатилась за поездку в такси. Водитель сдал двести рублей, а когда дама вышла из такси, то он обнаружил подделку. Предприимчивая челябинка убежала.

Установлено, что подозреваемая нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Рекомендуем челябинцам внимательно рассматривать предлагаемые для оплаты денежные средства, а в случае обнаружения банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения ни в коем случае не пытаться их сбыть и незамедлительно обратиться в полицию», - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

Прием заявлений осуществляется круглосуточно.