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Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже

Происшествия
Сегодня, 11:46

Сотрудники полиции, ГИМС и управления ГОЧС Миасса (Челябинская область) вышли в рейд по пляжам, на одном из которых обнаружили несанкционированные торговые точки. Пока коммерсанты получили только предупреждения и требования убрать палатки.

В Миассе сейчас купание в водоемах под запретом. Официальная дата начала купального сезона назначена на 15 июня. Городской пляж на озере Тургояк также пока не работает официально. Кроме того, на его территории запрещена любая торговля. На него и наведались проверяющие, которые обнаружили работающие торговые точки.

«Любая торговая деятельность здесь в настоящий момент незаконна: муниципалитет не выдавал никаких разрешений на её осуществление. Поэтому, участники рейда, посоветовали местным продавцам, в кратчайшие сроки прекратить торговлю и убрать нагромождения их палаток. Иначе к коммерсантам придется применить штрафные санкции, а в дальнейшем прибегнуть к ликвидации их палаток», - отметили директор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий Карпунин.

Добавим, что в Миассе пока ни одно из мест массового отдыха населения у воды не принято межведомственной комиссией, а это значит, что они не соответствуют нормам безопасности.

 

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