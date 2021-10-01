Благодаря судебным приставам сироты из Аргаяшского района получили квартиры

Аргаяшскимсиротам (Челябинская область) судебные приставы помогли получить жилье.

19 человек из категории «дети-сироты» – уроженцы Аргаяшского района, стали обладателями собственных квадратных метров.

«Под контролем судебных приставов специализированного межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области администрация Аргаяшского района исполнила судебные решения о предоставлении жилья», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Новая жизнь молодых аргаяшцев начнется в столице Южного Урала. Именно там были приобретены квартиры для сирот ввиду отсутствия новостроек в поселке Аргаяш. Исполнительные производства велись в строгом соответствии с законом. Для ускорения процесса приобретения квартир для молодых людей судебные приставы применили исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, в том числе назначение исполнительского сбора и предупреждение должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебных решений и требований судебного пристава.

В результате 19 исполнительных производств окончены фактическим исполнением. Оставшиеся в работе производства остаются под строгим контролем судебных приставов. В течение девяти месяцев 2021 года благодаря действиям сотрудников органа принудительного исполнения Челябинской области обладателями собственных квартир стали 378 человек из числа южноуральских детей-сирот.