Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, входившего в преступную группу лиц, похитивших нефть на сумму более 128 миллионов рублей. Его овбниняют по статьям «Покушение на кражу, «Кража», «Самовольное подключение к нефтепроводам».

Следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов обвиняемый, в составе преступной группы, в которою входили 14 местных жителей, через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили более восьми тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более десяти экспертиз: дактилоскопических, химических, биологических. Допрошено более 50 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенных в условиях неочевидности», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Обвиняемый скрывался от органов следствия, другие участники преступной группы ранее осуждены приговором суда.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.