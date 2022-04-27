Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, входившего в преступную группу лиц, похитивших нефть на сумму более 128 миллионов рублей. Его овбниняют по статьям «Покушение на кражу, «Кража», «Самовольное подключение к нефтепроводам».

Следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов обвиняемый, в составе преступной группы, в которою входили 14 местных жителей, через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили  более восьми тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более десяти экспертиз: дактилоскопических, химических, биологических. Допрошено более 50 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенных в условиях неочевидности», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Обвиняемый скрывался от органов следствия, другие участники преступной группы ранее осуждены приговором суда.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

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Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля

25.04.2022 17:35

Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете

25.04.2022 17:33

Челябинец жестоко избил девушку в лифте

25.04.2022 17:31

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022 17:17

В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?

25.04.2022 17:01

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева

25.04.2022 16:45

Карен Даллакян – о ситуации в зоопарке Мариуполя и самоотверженной любви местных жителей к животным

25.04.2022 16:35

В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат