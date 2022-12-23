Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения

Прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство следователя СУ СК региона о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему замдиректора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, обвиняемому в получении двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия обвиняемый, действуя в составе группы лиц с иными должностными лицами МКУ, через посредника получил взятку не менее двух миллионов рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, а также за общее покровительство и попустительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде ареста 27 февраля 2023 года.

Напомним, ранее Сергею Любимову инкриминировалось то, что он получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 миллиона рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска.

По этому уголовному делу также проходит экс-директор «Городской среды» Александр Грезев.