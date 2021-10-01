01.10.2021
Фото работниц ММК украсят новый корпоративный календарь Союза молодых металлургов
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
01.10.2021
ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»
01.10.2021
Челябинские дорожники заплатили миллион рублей за дачу взятки за получение контракта на работу в Кургане
01.10.2021
«Ростелеком» отмечает большой интерес молодежи к проекту «Пушкинская карта»
01.10.2021
Бывший инспектор ГИБДД Красноармейского района признан виновным в получении взятки
Бывший инспектор ГИБДД Красноармейского района признан виновным в получении взятки
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021