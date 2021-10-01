Бывший инспектор ГИБДД Красноармейского района признан виновным в получении взятки

В Челябинской области бывший инспектор ГИБДД Красноармейского района признан виновным в получении взяткиза оформление документов по фиктивному ДТП для дальнейшего обращения последнего в страховую компанию для получения выплаты.

Следствием и судом установлено, что осужденный получил от заинтересованного лица взятку в сумме 15 тысяч рублей за оформление документов по фиктивному ДТП для дальнейшего обращения последнего в страховую компанию для получения выплаты.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.