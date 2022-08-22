Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО передано в суд

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката бывшего заместителя главы Ашинского муниципального района Челябинской области по вопросам строительства и жизнеобеспечения Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки, оставил без изменения постановление суда Аши. В соответствии с ним Чистякову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Чистякова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, по данным следствия, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установили, что в 2018 году обвиняемый способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований.

Следователем СК установлено, что за вышеназванные незаконные действия Виктор Чистяков получил взятку в сумме 800 тысяч рублей от директора данной коммерческой организации.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.