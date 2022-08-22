22.08.2022
Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО передано в суд
22.08.2022
Вымогательница из Сатки опубликовала в сети интимные снимки молодой девушки
22.08.2022
Переселенцы из аварийного жилья в Верхнем Уфалее заселяются в уникальный дом
22.08.2022
В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки
22.08.2022
Программа льготной сельской ипотеки станет бессрочной
22.08.2022
Предприятиям Челябинской области компенсируют часть затрат на НИОКРы
Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО передано в суд
17.08.2022
Сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими Троицка задержана главбух структуры местной администрации
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
03.08.2022
Депутата Белоусова объявили в розыск
03.08.2022
Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022