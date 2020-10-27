Часть домов жителей Коркино и Розы до сих пор остается без электричества

Часть жителей города Коркино и поселка Роза (Челябинская область) все еще остается без электричества.

Напомним, сегодня, 27-го октября, ранним утром из-за возросшей в результате ураганного ветра нагрузки на подстанцию в Коркино случилось массовое отключение электричества.

Массовые перебои с электроснабжением были устранены. В большинство домов горожан свет уже вернулся, однако некоторые здания до сих остаются без электричества. Точечные заявки отрабатываются и в поселке Роза.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова, перебои с электроснабжением случились во вторник и в поселке Первомайском. В данном населенном пункте проблема устранена, электроснабжение полностью восстановлено.

«Специалисты МРСК Урала продолжают устранять последствия непогоды, отрабатывая индивидуальные заявки жителей Коркино и Розы. На помощь к местным энергетикам прибыли коллеги из Еманжелинска», - отметила Мария Сейидова.