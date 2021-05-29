Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате

Сотрудники ГИБДД оштрафовали челябинца за быструю езду на самокате. Мужчина ехал со скоростью 25 километров в час без водительского удостоверения.

На нарушителя составили административный протокол, а самокат увезли на эвакуаторе на штрафстоянку.

Напомним, в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, и должны соблюдать все правила, предписанные пешеходам.

Тем временем, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и (или) развивающие максимальную скорость более 50 км/ч относятся к мототранспортным средствам категории L. Для управления такой техникой необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»).

Водитель «мощного» электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водители мототранспорта. За нарушение ПДД водителями электросамокатов, мощность которых превышает 0,25 кВт грозит административной ответственности. Водители подобных транспортных средств должны помнить об использовании защитной экипировки и мотошлемов. Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов.

«Будьте осторожны при выборе средства передвижения для летних прогулок, ведь поездка на электросамокате с мощным двигателем может обернуться административным штрафом или лишением права управления транспортными средствами (всех категорий) за езду в состоянии опьянения или другие грубые нарушения ПДД РФ», - отметили в ГИБДД Челябинска, добавив, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена ответственность по части первой статьи 12.7 КоАП РФ, предусматривающая штраф от пяти до 15-ти тысяч рублей

Если человек раскатывает на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, его ждет лишение права на управление транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30-ти тысяч рублей.

Если электросамокатом управляет нетрезвый гражданин, не имеющий права управления либо лишенный это права, его ждет административный арест на срок от десяти до 15-ти суток либо штраф в размере 30-ти тысяч рублей.