Челябинца задержали с крупной парией мефедрона

Сотрудники полиции Челябинска задержали местного жителя с 75-ю свертками мефедрона. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску в садовом товариществе в Тракторозаводском районе остановили автомобиль «ВАЗ 2110».

«При проверке документов водитель сбросил на землю 24 свертка с неизвестным веществом. Мужчина был доставлен в отдел полиции. В дальнейшем сотрудниками подразделения уголовного розыска при осмотре автомашины изъят еще 51 сверток с веществом. Общая масса изъятого составила свыше 65 граммов», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Согласно проведенному исследованию части изъятого, в свертках находилось наркотическое вещество мефедрон. При обыске по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили 40 полимерных зип-локов, пластиковый контейнер и полиэтиленовый пакет, содержащие вещество белого цвета. Изъятое направлено на экспертизу.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, можно по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.