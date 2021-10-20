Челябинцев продолжат штрафовать за отсутствие масок

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима персоналом и покупателями на предприятиях торговли и сферы обслуживания.

19 октября сотрудниками управления торговли Челябинска совместно с городским УМВД проверен 241 отдел в ТК «Прииск» расположенный по проспекту Победы, 325. Всего за нарушения масочного режима сотрудниками полиции составлено 57 протоколов на физических лиц.

Напомним, на сегодняшний день жители региона обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.