Челябинцы перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей

Продиктуйте свои паспортные данные и кодовое слово для входа в личный кабинет. Челябинцы продолжают отдавать свои деньги аферистам. Они перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей.

Двум женщинам мошенники звонили под видом сотрудников банков и сообщали, что произошел несанкционированный доступ к банковской карте и неизвестные лица пытаются оформить на имя потерпевших кредиты. Чтобы аннулировать заявки, необходимо самим оформить кредиты, обналичить их и перевести деньги на «безопасный счет» другого банка. Таким образом, женщины лишились кредитных денежных средств в сумме более 800 000 рублей.

«Одной из потерпевших мошенники сообщили, что неизвестные пытаются поменять ее паспортные данные в личном кабинете. Чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на счете, необходимо продиктовать свои паспортные данные и кодовое слово для входа в личный кабинет. После выполнения этих действий у женщины со счета были списаны денежные средства в сумме более 480 000 рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Потерпевшему мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником энергетической компании и предложил инвестировать деньги в акции. Он разъяснил порядок внесения денег и схему игры на бирже. Потерпевший зарегистрировался в необходимом приложении и поначалу получал проценты с вложенных денег, что усыпило его бдительность. Через некоторое время злоумышленник предложил более высокие проценты, для чего требовалось перевести крупную сумму денег. Поверив мошеннику, мужчина перевел ему свыше 1,6 миллиона рублей, однако ни прибыль, ни возврата денег в дальнейшем получить не смог, после чего обратился в полицию.

Стоит отметить, что все потерпевшие знали о существующих схемах обмана, но все-таки пошли на поводу у злоумышленников.

По данным фактам в районных отделах полиции УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данные противоправные деяния.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - говорит заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

Также необходимо быть бдительными и при выборе брокерских компаний. Перед тем, как производить внесение денежных средств, необходимо внимательно изучить официальную информацию о брокере и его регламент. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам, отсутствие регистрации.