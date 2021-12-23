Челябинцы превратили автомойку в цех по производству нелегального алкоголя

В Челябинске полицейские пресекли нелегальную деятельность цеха по производству спиртного. Из незаконного оборота изъяты готовые к реализации крепкие алкогольные напитки и более тысячи литров спирта.

Стражи порядка установили, что жители Челябинска (три человека) оборудовали подпольный цех по производству алкоголя в арендованном помещении автомойки на территории Курчатовского района. Здесь хранилась готовая к реализации продукция, а также осуществлялось ее производство.

В ходе обысков, проведенных полицейскими совместно с коллегами из регионального управления Росгвардии, изъято более 1600 бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки, свыше тонны спирта, а также оборудование для нелегального производства крепких напитков на сумму более 100 тысяч рублей. По имеющейся информации, фальсифицированное спиртное распространялось через небольшие розничные магазины областного центра и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.

Спиртовое сырье, которое использовалось при производстве, направлено на экспертизу. Полицейскими будет установлена легальность его происхождения и степень опасности для здоровья потребителей.