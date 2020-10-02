Челябинец дал взятку сотруднику полиции за возможность торговать паленым алкоголем

В Челябинске будут судить бизнесмена, который дал взятку оперативнику, чтобы тот прекратил проверку его деятельности. Мужчина продавал паленый алкоголь и за деньги решил окупиться от возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, было установлено, что в августе 2020 года в ходе проведенных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов был выявлен факт хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции.

Обвиняемый, чтобы уйти от уголовной ответственности и прекращении проверочных мероприятий, передал оперуполномоченному УМВД России по городу Челябинску взятку в сумме 30 тысяч рублей, пообещав передать позднее еще 20 тысяч.

После передачи денег бизнесмен был задержан на месте преступления.

Уголовное дело направлено в суд.