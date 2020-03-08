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Челябинец грозился обезглавить свою мать, если она не даст ему денег

Происшествия
Вчера, 20:38
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который требовал у своей матери денег. В случае отказа, он грозился ей отрезать голову.

Находящимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение из отдела полиции «Центральный» о том, что во дворе одного из жилых домов мужчина угрожает убийством своей матери.

"К росгвардейцам обратилась 53-летняя женщина. По ее словам, ее сын в грубой форме требовал денежные средства и угрожал «отрезать голову». На момент прибытия стражей правопорядка мужчина находился неподалеку от подъезда и, по внешним признакам, был в состоянии опьянения", - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Бойцы вневедомственной охраны задержали 29-летнего ранее судимого челябинца и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Автор: 
Инна Шемаева
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