Челябинец купил по поддельному паспорту айфон

Челябинец оформил потребительский кредит, используя чужой паспорт на покупку айфона за 90 тысяч рублей и продал его за копейки случайному прохожему.

Окончено расследование уголовного дела в отношении неработающего, ранее не судимого жителя Челябинска, который оформил потребительский кредит на покупку сотового телефона, используя поддельный паспорт со своей вклеенной фотографией. Данные действия он совершил в магазине цифровой и бытовой техники по улице Салютной. Сумма покупки составила около 90 000 рублей.

«Через некоторое время в кредитную организацию обратился настоящий владелец паспорта, которому пришли платежные документы с требованием погасить просроченную задолженность и сообщил, что кредит на себя не оформлял и выплачивать его не намерен. Мужчина, проживающий в Самаре, в своем обращении пояснил, что утерял паспорт, а в городе Челябинске никогда не был. Таким образом, в ходе проведения внутренней проверки кредитный договор был расторгнут, платежные обязательства сняты», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейскими мошенник был задержан. Полицейскими установлено, что задержанный приобрел паспорт у неустановленного лица с целью совершения мошеннических действий, предоставив для его изготовления свою фотографию. После оформления кредита и покупки сотового телефона подозреваемый продал его случайному прохожему за 30 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд Тракторозаводского района. Аферисту грозит до двух лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем преступления или правонарушения, или в отношении вас совершены противоправные деяния необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Сделать это можно по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску или обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.