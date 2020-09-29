Челябинец на электросамокате пострадал в аварии
В Челябинске мужчина на электросамокате получил черепно-мозговую травму, катаясь по проезжей части. Он наехал на сцепку между двумя автомобилями.
ЧП произошло около 11 часов вечера 28 сентября на улице Калинина.
«25-летний водитель, управляя автомобилем Форд Транзит, буксировал на гибкой сцепке автомобиль ВАЗ 2111. При выезде с прилегающей территории, мужчина, двигаясь по проезжей части на электросамокате совершил падение из-за наезда на гибкую сцепку между автомобилями», - сообщили в ГИБДД Челябинска.
В результате происшествия пострадал владелец самоката, который был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
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