Челябинец осужден за секс с 13-летней девочкой

Девятнадцатилетний житель Челябинской области осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Ближайшие три года молодой человек проведет за решеткой.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году в квартире одного из домов Челябинска осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 13-летней девочки.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима.