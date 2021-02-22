Челябинец, открывший стрельбу по людям, арестован

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении челябинца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по людям. Возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания.
Инцидент произошел на улице Зальцмана вчера, 21-го февраля. Силовики на протяжении трех часов проводили операцию по задержанию мужчины, который открыл стрельбу из ружья по людям.
«Им оказался 39-летний ранее не судимый житель Челябинска. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса РФ, – «Хулиганство». Он водворен в изолятор временного содержания», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.
В момент совершения преступления мужчина был пьян. Стрелял по людям он из гладкоствольного ружья. Известно, что оружие у него имелось на законных основаниях и было зарегистрировано.