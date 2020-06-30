Челябинец переоделся в женскую одежду и нацепил парик, чтобы отомстить своей сестре

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, который пытался спалить автомобиль своей сестры. Чтобы его не узнали, он надел на себя женскую одежду, а на голову парик.

Установлено, что между обвиняемым и его сестрой возникла ссора из-за того, что его остановили сотрудники ГИБДД в тот момент, когда он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машина принадлежала девушке. После инцидента она взяла и продала ее. Тогда родственник решил ей отомстить.

Он узнал, что сестра себе купила новую машину. Ее он решил уничтожить.

В день совершения преступления мужчина вызвал такси, взял с собой пневматический пистолет, стеклянную бутылку, надел куртку красного цвета и женский парик светлого цвета. В такси он доехал до автозаправки, где купил бензин, далее проехал в аптеку, обзавелся резиновыми перчатками.

«Приехав во двор дома сестры, произвел 2-3 выстрела из пневматического пистолета в стекло правой пассажирской двери, после чего зажег в бутылке бензин и бросил в салон автомашины. Затем вернулся в ожидавшее его такси. По дороге домой он из окна такси выкинул парик и куртку, которые были изъяты в ходе следствия», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.