В Челябинской области двум семьям с тройнями приобретут квартиры за счет бюджета

Чтобы не выплачивать долг, житель Уйского района соврал полицейским, что на него было совершено разбойное нападение

В Челябинской области дважды повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

Школьникам Челябинской области будут компенсировать неполученное горячее питание, но не всем

Челябинец представился состоятельным мужчиной и получил кредит на треть миллиона рублей

В отношении жителя Челябинска возбуждено уголовное дело. Мужчина предоставил ложные данные в банк о своих доходах и легко получил кредит на 340 тысяч рублей. Выплачивать он его не собирался.

Дознанием отдела полиции Советского района Челябинска расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который предоставил в банк заведомо ложные сведения о своих доходах и получил на руки 340 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в интересах следствия название банка не разглашается. Это также может испортить ему деловую репутацию.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый с целью получения потребительского кредита, обязательства по которому он не намеревался исполнять, предоставил в банк заведомо ложные сведения о своих доходах. Получив кредит в сумме около 340 000 рублей, распорядился им по своему усмотрению, обязательств по кредитному договору не исполнил», - рассказала начальник отдела дознания УМВД России по городу Челябинску Ольга Майорова.

Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.