Челябинец представился состоятельным мужчиной и получил кредит на треть миллиона рублей
В отношении жителя Челябинска возбуждено уголовное дело. Мужчина предоставил ложные данные в банк о своих доходах и легко получил кредит на 340 тысяч рублей. Выплачивать он его не собирался.
Дознанием отдела полиции Советского района Челябинска расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который предоставил в банк заведомо ложные сведения о своих доходах и получил на руки 340 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в интересах следствия название банка не разглашается. Это также может испортить ему деловую репутацию.
«Полицейскими установлено, что подозреваемый с целью получения потребительского кредита, обязательства по которому он не намеревался исполнять, предоставил в банк заведомо ложные сведения о своих доходах. Получив кредит в сумме около 340 000 рублей, распорядился им по своему усмотрению, обязательств по кредитному договору не исполнил», - рассказала начальник отдела дознания УМВД России по городу Челябинску Ольга Майорова.
Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.