Челябинец пытался убить спящего зятя, обвинив в болезни дочери

Приговором Калининского районного суда Челябинска ранее не судимый 62-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство собственного зятя. Четыре года 69-летний пенсионер проведет в колонии строгого режима.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольное опьянения, напал с ножом на спящего мужа своей дочери, обвинив последнего в ее болезни.

Как стало известно агентству, дочери обвиняемого должны были ставить кардиомиостимулятор, она легла на операцию. В это время ее отец позвал в гости 39-летнего зятя, они выпили на двоих две бутылки водки, после чего отец обвинил зятя в том, что из-за него у дочери проблемы с сердцем. Когда зять уснул, тесть ударил его ножом в сердце.

«Свои преступные действия он не смог довести до конца, поскольку потерпевший проснулся, дал отпор нападавшему, после чего вышел в подъезд и стал стучаться к соседям, которые помогли остановить кровотечение и вызвали скорую помощь», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Зять выжил. Тесть раскаялся.