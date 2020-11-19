Челябинец решил ограбить японскую кухню, закрытую из-за ковида

В Челябинске задержан мужчина, который собирался ограбить один из известных в городе суши-маркетов, закрывшееся в условиях коронавируса. Незадачливый воришка не предполагал, что хозяева заведения все оборудование уже давно вывезли и в помещении остались только голые стены.

19 ноября, около половины шестого утра сигнал «Тревога» на пульт частного охранного предприятия поступил с объекта, расположенного по улице Бейвеля. Ранее в помещении располагался суши-маркет. Сейчас же помещение пустует. Но об этом, видимо, даже не догадывался ночной воришка. Отогнув рольставни, он проник внутрь.

Именно в этот момент на место происшествия прибыли сотрудники ГБР охранного предприятия «Витязь».

Мужчина сопротивлялся, вел себя агрессивно, размахивал руками и нецензурно бранился. В ходе задержания пришлось применить специальные средства, только так удалось угомонить нарушителя», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.



После задержания мужчина признался, что проникнуть в помещении он решил с целью наживы. Примечательно: на дело он пошел в трезвом состоянии, даже накануне не употреблял. Он был передан сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в полиции данный факт зарегистрирован. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.