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Челябинец сорвал с ребенка цепочку и проглотил ее, чтобы избавиться от улики

Происшествия
Сегодня, 17:36
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Автор: 
Инна Шемаева

Житель Челябинска в Кыштыме напал на улице на восьмилетнюю девочку и сорвал с ее шеи золотую цепочку. По «горячим» следам он был задержан мамой ребенка и ее соседом. Чтобы избавиться от улики, нападавший не придумал ничего более умного, чем съесть золотое украшение.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего челябинца утвердила прокуратура Кыштыма. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж».

В ходе предварительного следствия установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый увидел у дома по улице Интернационала в Кыштыме девочку с золотой цепочкой. Сорвав украшение и причинив ребенку физическую боль, мужчина с места преступления скрылся, но далеко не ушел.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, обвиняемый был задержан на той же улице мамой девочки и их соседом. Мужчина золотую цепочку съел, но впоследствии похищенное имущество естественным образом вышло из его организма и было изъято сотрудниками полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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