Челябинец убил мать, которая не смогла достать ему денег на выпивку

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который убил свою мать из-за того, что она не смогла найти ему денег на спиртное.

Установлено, что неработающий, злоупотребляющий спиртным обвиняемый, в ходе очередного запоя в течение двух недель систематически причинял телесные повреждения проживающей с ним 71-летней матери.В результате совокупности полученных телесных повреждений женщина скончалась.

«Согласно свидетельским показаниям соседей, погибшая неоднократно приходила занимать деньги, на ее лице были следы побоев. Потерпевшая поясняла, что если она вернется домой без денег на выпивку, то сын её снова изобьет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемый ранее судим за разбой и незаконный сбыт наркотических средств, после освобождения из мест лишения свободы находился под административным надзором. В ходе следствия заключен под стражу.