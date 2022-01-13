Челябинец устроил гонки с полицией

В Челябинске мужчина угнал иномарку и устроил гонки с полицией. Поняв, что уйти от стражей порядка на авто не получится, он попытался сбежать, но был задержан.

12 декабря в 9 часов 40 минут вечера в дежурную часть госавтоинспекции Челябинска поступила информация о том, что от дома № 161 расположенному по проспекту Победы совершен угон автомобиля Мазда. В городе был введен план «Перехват».

«Уже через несколько минут одним из экипажей полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску данный автомобиль был замечен на улице Каслинской. Водитель автомобиля проигнорировал требования сотрудника Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, свернув в дворовые территории. В ходе непродолжительного преследования экипаж ДПС заблокировал угнанный автомобиль в гаражном массиве. Злоумышленник поняв, что дальнейшее движение на автомобиле невозможно, попытался скрыться бегством», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Но и тут полицейские были быстрее. Один из стражей порядка, бросившись в погоню за беглецом задержал подозреваемого угонщика. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейших разбирательств. Уже сегодня, после следственных действий автомобиль будет возращен законному владельцу.