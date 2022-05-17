Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

Полицейские Челябинска установили всех участников конфликта, произошедшего в Курчатовском районе возле ресторана быстрого питания.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая около заведения быстрого питания, расположенного по улице Чичерина в Челябинске. Между посетителями случился конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического пистолета. После этого полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что к ним обратилась женщина с ушибом ноги, который, по ее словам, был получен в ходе конфликта с неизвестным мужчиной.

«Полицейские установили и доставили в районный отдел полиции несудимого местного жителя, стрелявшего из пистолета. Он пояснил, что зашел со своим знакомым в кафе перекусить. В это время к ним за столик подсела незнакомая женщина, которая по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судимая за совершение преступлений против личности и кражи челябинка стала громко высказывать оскорбления в их адрес, используя нецензурную брань. Мужчина несколько раз попросил ведущую себя неподобающим образом женщину удалиться, в результате чего между ними возник конфликт», - рассказали в региональном полицейском главке.

В это время мимо шла компания молодых людей, которые решили вмешаться в ситуацию. В результате возникшего конфликта один из участников выстрелил из травматического пистолета в воздух. На этом инцидент завершился, и все участники разошлись.

Полицейскими установлено, что у мужчины имеется разрешение на ношение данного вида оружия. Также предварительно установлено, что имеющийся у женщины ушиб ноги не является последствием произведенного выстрела из травматического оружия.