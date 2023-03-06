Челябинец в драке откусил оппоненту кусочек носа

В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, откусившего кончик носа оппоненту. Фрагмент лица стражам порядка найти не удалось.

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал тревога с охраняемого объекта – торгового павильона, расположенного на улице Рабочая поселка Новосинеглазово города Челябинска.

«Прибыв по указанному адресу, к росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Пострадавшим оказался 44-летний местный житель. Рядом находился и подозреваемый в совершении преступления – 44-летний житель Челябинска. К слову, кусочек откушенного носа найти так и не удалось.

Пострадавшего медики госпитализировали в больницу, а подозреваемого сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции.