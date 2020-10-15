ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинец в женской одежде спаливший авто сестры, остался на свободе

Происшествия
Сегодня, 12:30
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Ленинский районный суд Челябинска сегодня, 15 октября, вынес приговор в отношении местного жителя Андрея Лаптова, который спалил автомобиль своей сестры. Чтобы его не узнали, он надел на себя женскую одежду, а на голову парик.

В суде установлено, что между обвиняемым и его сестрой возникла ссора из-за того, что его остановили сотрудники ГИБДД в тот момент, когда он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машина принадлежала девушке. После инцидента она взяла и продала ее. Тогда родственник решил ей отомстить.

Он узнал, что сестра себе купила новую машину. Ее он решил уничтожить.

В день совершения преступления мужчина вызвал такси, взял с собой пневматический пистолет, стеклянную бутылку, надел куртку красного цвета и женский парик светлого цвета. В такси он доехал до автозаправки, где купил бензин, далее проехал в аптеку, обзавелся резиновыми перчатками.

Приехав во двор дома сестры, мужчина произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в стекло правой пассажирской двери, после чего зажег в бутылке бензин и бросил в салон автомашины. Затем вернулся в ожидавшее его такси. По дороге домой он из окна такси выкинул парик и куртку,

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Наталья Мамаева, в результате автомобиль потерпевшей был поврежден, и ей причинен ущерб на сумму порядка 600 тысяч рублей.

Мстителя-поджигателя суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить причиненный сестре ущерб.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 12:47
В администрацию Копейска наведались силовики
Вчера, 10:17
В саду Челябинска старушка упала в заброшенный колодец и утонула
13.10.20 17:27
Мошенник из Златоуста сбежал в армию, чтобы не попасть в колонию
13.10.20 17:20
Прокуратура займется подрядчиками, «забывшими» мусор в центре Челябинска
13.10.20 16:02
В Златоусте будут судить мужчину, который вырубил деревья
13.10.20 15:29
Полицейскими задержан аферист, который обманывал южноуральцев на сайте бесплатных объявлений
13.10.20 13:38
В Златоусте пенсионерка, освоив на телефоне мобильное приложение банка, перевела все деньги аферистам
13.10.20 12:16
В Челябинске загорелась Газель
13.10.20 11:39
Ирина Гехт предупреждает о мошенниках, рассылающих письма от имени губернатора
13.10.20 10:59
В Троицке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избивал маленького сына
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Сегодня, 12:19
Федерация
Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”
Сегодня, 12:11
Общество
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Сегодня, 11:44
Федерация
Россиян призвали к безналу в пандемию
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Материалы рубрики
Сегодня, 10:49
Происшествия
В Каслях сотрудники МЧС ликвидируют крупный лесной пожар
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Златоусте во время рыбалки умер мужчина
Вчера, 16:55
Происшествия
В Златоусте полицейскому пришлось стрелять, чтобы спастись от вора с монтировкой
Вчера, 15:27
Происшествия
Аферистка заставила златоустовца «снять» дом у самого себя
Вчера, 12:47
Происшествия
В администрацию Копейска наведались силовики
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика