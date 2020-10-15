Челябинец в женской одежде спаливший авто сестры, остался на свободе

Ленинский районный суд Челябинска сегодня, 15 октября, вынес приговор в отношении местного жителя Андрея Лаптова, который спалил автомобиль своей сестры. Чтобы его не узнали, он надел на себя женскую одежду, а на голову парик.

В суде установлено, что между обвиняемым и его сестрой возникла ссора из-за того, что его остановили сотрудники ГИБДД в тот момент, когда он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машина принадлежала девушке. После инцидента она взяла и продала ее. Тогда родственник решил ей отомстить.

Он узнал, что сестра себе купила новую машину. Ее он решил уничтожить.

В день совершения преступления мужчина вызвал такси, взял с собой пневматический пистолет, стеклянную бутылку, надел куртку красного цвета и женский парик светлого цвета. В такси он доехал до автозаправки, где купил бензин, далее проехал в аптеку, обзавелся резиновыми перчатками.

Приехав во двор дома сестры, мужчина произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в стекло правой пассажирской двери, после чего зажег в бутылке бензин и бросил в салон автомашины. Затем вернулся в ожидавшее его такси. По дороге домой он из окна такси выкинул парик и куртку,

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Наталья Мамаева, в результате автомобиль потерпевшей был поврежден, и ей причинен ущерб на сумму порядка 600 тысяч рублей.

Мстителя-поджигателя суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить причиненный сестре ущерб.