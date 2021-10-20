Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть иномарку

Полицейские Челябинска задержали предприимчивого местного жителя, который решил украсть автомобиль «Форд Фокус», припаркованный во дворе дома по проспекту Победы. Он вызвал эвакуатор и увез машину в пункт приема металлолома.

Полицейскими установлено, что челябинец обратил внимание на длительно стоящую во дворе машину на спущенных колесах и решил ее похитить с целью прибыли. Он вызвал эвакуатор, ввел в заблуждение водителя, сообщив, что транспортное средство является его собственностью и увез автомобиль. Предъявив подложный договор купли-продажи автомашины, задержанный сдал его на металлолом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, во время проверки пункта приема металлолома сотрудники уголовного розыска обнаружили разобранный автомобиль, части которого уже были распроданы. Оставшийся кузов изъят и возвращен владельцу.

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