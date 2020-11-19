Челябинец взял полмиллиона в кредит и перевел деньги мошеннику

Несмотря на постоянные предупреждения о уловках и способах действия мошенников, челябинцы продолжают верить незнакомым людям, которые звонят им и представляются сотрудниками банков. Все чаще они стали не просто переводить свои сбережения аферистам, но и брать огромные кредиты и также легко отдавать это деньги мошенникам.

В полицию Центрального района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого тот является. Звонивший сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит на сумму около 500 000 рублей и спросил подавал ли он заявку на его получение. Получив от него сведения о том, что никакой кредит он не оформлял, лжесотрудник банка рекомендовал отменить данную операцию.

«Для этого необходимо было через онлайн приложение оформить кредит, после чего пройти к ближайшему банкомату и обналичить его. Затем, перевести денежные средства на резервный счет, используя банкомат другого банка. Поддавшись на уловки мошенника, потерпевший неукоснительно следовал всем его указаниям и совершил более 30 денежных переводов по 15 000 рублей, на счет, указанный злоумышленником», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов», - напомнил врио заместителя начальника управления МВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

К сожалению, челябинцы, держа у себя в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, самостоятельно совершают по несколько десятков денежных переводов на якобы безопасные, резервные счета, таким образом, обогащая мошенников на крупные суммы денежных средств.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.