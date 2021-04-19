Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей

В Челябинске прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). У женщины изъяли голодных и немытых детей.

Следствие установило, что мать, отец и трое детей жили в комнате в коммунальной квартире на улице Российской. В ноябре 2020 года мужчина ушел из семьи. И женщина перестала заботиться о детях.

«Мать ежедневно приводила друзей, с которыми употребляла спиртные напитки в присутствии детей, не кормила их, комната, в которой проживали дети, находилась в антисанитарном состоянии. Дети не посещали образовательные учреждения. В момент изъятия детей от матери у них отсутствовали навыки гигиены, у всех троих выявлены дефицит веса и задержка речевого развития», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Женщина полностью признала вину по предъявленному ей обвинению. Однако она даже не пыталась вернуть детей из приюта. Более того, мать до сих пор злоупотребляет алкоголем.

Прокуратура направила уголовное дело в Калининский суд Челябинска. Женщине грозит наказание в виде обязательных работ, исправительных работ либо лишение свободы до трех лет.