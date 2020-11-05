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Челябинка лишилась золота, оставив дом без присмотра

Происшествия
Сегодня, 12:54
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя, который воспользовался тем, что хозяйка частного дома покинула свое жилище, разбил окно и проник в помещение. Не найдя денег, он забрал все золотые украшения женщины. Сумма ущерба составила почти сто тысяч рублей.

В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратилась 26-летняя местная жительница, проживающая по улице Октябрьской в частном доме.

Она рассказала, что вернулась домой и увидела разбитые окна. Зайдя в дом, она обнаружила, что у нее пропали все золотые украшения. Сумму ущерба женщина оценила в 90 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель, 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

На момент задержания похищенное золото мужчина уже успел сдать в ломбард, а деньги потратить.

В отношении вора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Любителю чужого золота грозит до шести лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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