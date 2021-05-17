Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

В Челябинске будут судить местную жительницу, которая из неприязненных отношений к сожительнице своего бывшего мужа решила найти того, кто согласился бы плеснуть кислотой в лицо ее обидчице.

Спустя некоторое время потенциальный исполнитель, готовый совершить задуманное, был найден. Однако он обратился в полицию и сдал заказчицу, сообщив о поступившем ему криминальном предложении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», расследованием которого занималось главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемая была задержана в Тракторозаводском районе Челябинска оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского главка - при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

На период следствия в отношении задержанной избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с действующим законодательством обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.