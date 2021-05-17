Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го мая, поинтересовалась у главы Центрального района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
В Челябинске не планируют строить подземный переход под Кировским мостом. разъяснения по планиров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
В Коркино (Челябинская область) состоялась литературная гостиная «С Пушкиным на войне», которую д
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

С Пушкиным на войне
Более полусуток в Государственном историческом музее Южного Урала проходила 15 мая международная
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска планируется завершить к 25-му мая. Об э
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Происшествия
17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

В Челябинске будут судить местную жительницу, которая из неприязненных отношений к сожительнице своего бывшего мужа решила найти того, кто согласился бы плеснуть кислотой в лицо ее обидчице.

Спустя некоторое время потенциальный исполнитель, готовый совершить задуманное, был найден. Однако он обратился в полицию и сдал заказчицу, сообщив о поступившем ему криминальном предложении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», расследованием которого занималось главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемая была задержана в Тракторозаводском районе Челябинска оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского главка - при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

На период следствия в отношении задержанной избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с действующим законодательством обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го мая, поинтересовалась у главы Центрального района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
В Челябинске не планируют строить подземный переход под Кировским мостом. разъяснения по планиров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
В Коркино (Челябинская область) состоялась литературная гостиная «С Пушкиным на войне», которую д
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

С Пушкиным на войне
Более полусуток в Государственном историческом музее Южного Урала проходила 15 мая международная
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска планируется завершить к 25-му мая. Об э
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.05.2021

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули. Без черных надписе
Среда обитания

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули

14.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комиссия правительства Российской Федерации по региональному развитию концептуально поддержала пр
Экономика

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске

14.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие четыре дня в Челябинской области установится аномально-жаркая погода. По
Среда обитания

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 

13.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд отказался признать недействительным решение депутатов Законодательного
Среда обитания

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны

12.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Перми сегодня, 12 мая, стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гост
Общество

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

12.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова в
Общество

Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска

11.05.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 22:19

Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:50

Текслер: Прошу всех быть осторожнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:06

Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:04

Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 19:58

«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:49

Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:15

Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:00

Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:49

В выходные в Челябинской области аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:32

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 23:19

В субботу южноуральцев ждет необычная ночь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 17:26

Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:58

На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:34

Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:09

В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:31

ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:56

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:12

Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:58

Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:41

В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:03

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:59

В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:25

Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:15

Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:53

#БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:29

В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:14

Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:22

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:45

В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:26

В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:01

Жителей спросили, нужно ли Челябинску метро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:57

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:47

В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:12

В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:59

Челябинцу, разбившему стекло в поликлинике, назначили исправительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:57

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:38

Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:36

В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:00

Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:45

В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:32

Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:31

В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:30

В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:54

На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:52

Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:32

Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:24

Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:45

На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:33

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:26

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:24

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:50

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:12

РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:09

В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:07

В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:52

Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:48

В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:36

В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 00:38

Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:51

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:37

В Челябинск доставлена православная святыня