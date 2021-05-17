17.05.2021
Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал
17.05.2021
ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
17.05.2021
Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
17.05.2021
В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
17.05.2021
Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
17.05.2021
Юные челябинцы смогут создать город будущего
Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021