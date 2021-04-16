Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины

Сегодня, 16 апреля, Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 32-летней жительницы Челябинска. Она признана виновной в совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве знакомого, совершенном с особой жестокостью.

История, шокирующая своей жестокостью, произошла в 2020 году в Рождество. Обвиняемая со своим знакомым распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Дама оказалась слишком вспыльчивой. Сначала избила мужчину кафельной плиткой. Удары она наносила по голове и телу. Когда собутыльник упал на пол, женщина прыгала у него на голове. Затем она обмотала мужчине скотчем руки и ноги, совершила насильственные действия сексуального характера, после чего удушила, надев на голову полиэтиленовый пакет. При этом она заклеивала мужчине рот скотчем.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, в судебном заседании женщина вину признала полностью. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, наличие малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством суд признал нахождение подсудимой в состоянии алкогольного опьянения.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда.