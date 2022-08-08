Челябинку приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера

Жительница Челябинска осуждена за жестокое обращение с животным – ее приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера.

В суде установлено, что 28 октября прошлого года во дворе дома №22 по улице Кыштымская из-за ранее возникших неприязненных отношений с соседкой женщина пнула ее собаку породы той-терьер, что повлекло гибель домашнего животного.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, приговором суда виновной назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о возмещении ущерба в размере девяти тысяч 200 рублей и компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.