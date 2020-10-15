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Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле продаж контрафактных сигарет

Происшествия
Сегодня, 16:29
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинскую область и областной центр «захватили» нелегальные сигареты – за последние пять лет «серый» рынок вырос больше чем в 20 раз. Сам Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле нелегальной продукции, каждая четвертая пачка продается в городе незаконно.

Об этом сообщает общественное движение «Антидилер». По их данным, недавний опрос ВЦИОМ показал: каждый четвертый курильщик целенаправленно покупает контрафакт или контрабанду. Риски от таких сигарет несут потребители, покупающие товар сомнительного качества. Нелегалы активно продают табак несовершеннолетним, не спрашивая паспорт.

Основной источник контрафакта и контрабанды в Челябинске – соседний Казахстан, где сигареты стоят в два раза дешевле российских, что делает преступные поставки очень выгодными.

Общественники намерены провести рейд по торговым точкам Челябинска, продающим незаконный табак. Они будут делать контрольные закупки и вызывать полицию, если обнаружат нелегальную продукцию.

Добавим, полиция Челябинской области на постоянной основе ведет борьбу с «сигаретными» нелегалами. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД России по городу Челябинску, только за операцию «Ночь», которая прошла в городе в конце сентября, стражами порядка было изъято более 500 пачек контрафактных сигарет.

Также недавно сотрудники УФСБ России по Челябинской области в Чебаркуле изъяли из незаконного оборота 125 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше шести миллионов рублей.

Как выяснили силовики, местный житель организовал доставку немаркированной табачной продукции белорусских производителей для дальнейшей реализации в торговых точках Чебаркуля. Сигареты он хранил в двух гаражах.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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