Челябинск вошел в тройку городов по пьяным преступлениям

Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, подсчитали специалисты компании Delta Системы безопасности. Об этом сообщают РИА Новости.

Рост таких правонарушений в Питере составил 23% в 2020 году по отношению к 2019 году. А в 2021 году за пять прошедших месяцев таких случаев набралось около 20% от всех правонарушений в городе.

Второе место в этом рейтинге делят Москва и Челябинск. При этом в 2020 году в Москве рост числа происшествий в состоянии опьянения составил 26% (по сравнению с 2019), а в Челябинске всего 2%.