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Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»

Происшествия
Сегодня, 15:57
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске ищут двух женщин, которые, представившись сотрудницами соцзащиты, под предлогом проводимой денежной реформы, обменяли пенсионерки деньги на билеты «Банка приколов».

В отдел полиции «Северо-Западный» обратилась 65-летняя местная жительница, которая сообщила, что к ней домой пришли две женщины. Они представились социальными работниками и сообщили, что в настоящее время проводится обмен денежных знаков банка России на купюры нового образца и готовы обменять имеющиеся у него сбережения на дому. Поверив мошенницам, пенсионерка передала им имеющиеся у нее сбережения в сумме около 30 000 рублей, получив взамен билеты «Банка приколов», номиналом 5 000 дублей.

«Помните, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому. Кроме того, необходимо требовать документы, подтверждающие место работы у граждан, представляющихся сотрудниками социальных служб и не впускать в квартиру незнакомых лиц. В первую очередь, это необходимо разъяснить самым доверчивым гражданам – пенсионерам, ведь именно они чаще всего попадают на уловки мошенников», - сказал временно исполняющий обязанности начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску Михаил Хурлет.

Также жители Челябинска продолжают становится жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками банков. 64-летний челябинец перевел мошенникам 450 000 рублей.

Ему позвонил неизвестный и представились сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его банковским счетам и похитить его личные сбережения. Для предотвращения денежных средств ему было необходимо проследовать в отделение банка, снять со счета сбережения и перевести их на безопасный счет, открытый для таких целей в другом банке.

Потерпевший снял со своего счета 450 000 рублей. После чего, по указанию мошенника проследовал с ними к ближайшему банкомату другого банка. Где в последствии, для якобы сохранности данных денежных средств совершил 30 денежных переводов по 15 000 рублей на счет, указанный мошенником.

На следующий день, потерпевшему вновь позвонил тот же лжесотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит по якобы выданной им ранее доверенности.

«Для предотвращения данной операции, ему сказал незнакомец, что необходимо самому проследовать в отделение банка и лично оформить потребительский кредит на максимальную сумму. Собеседник был очень убедителен и мужчина, получив по месту работы справку о своих доходах, обратился в отделение банка с целью оформления кредита. Однако, сообщив о своих намерениях сотрудникам банка и рассказав им о звонках из службы безопасности, в кредитном учреждении его заверили, что никаких попыток оформить на его имя кредит со стороны третьих лиц не было и скорее всего он общался с мошенником. После чего мужчина обратился в полицию», ­ сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

69-летнему жителю Металлургического района также позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его денежным средствам и для предотвращения их хищения необходимо перевести сбережения на безопасный счет. Из-за страха потерять свои накопления, мужчина следовал всем указаниям мошенника и сообщил ему реквизиты банковской карты и секретные коды, присланные в СМС-сообщениях. После чего с его счета были похищены около 170 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников, не переводите и не передавайте свои сбережения по указанию незнакомых.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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